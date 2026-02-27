Anuncian el Serial Nacional Downhill 2026 en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció el Serial Nacional Downhill Urbano 2026, que se realizará el 14 y 15 de marzo con la participación de 250 ciclistas.

La competencia forma parte del Serial Nacional avalado por la Federación Mexicana de Ciclismo, permitiendo a los participantes sumar puntos en el ranking nacional rumbo a eventos internacionales.

El evento contará con operativo logístico y de seguridad, y su recorrido —del Cerro de San Miguel al Zócalo— impulsará el turismo y la derrama económica en el municipio.

