Rinden honores a sargento poblano de la GN caído en Jalisco

Con el fin de reconocer su entrega a México, elementos de la Guardia Nacional despidieron con honores al sargento segundo Juan Vázquez García, quien murió en cumplimiento de su deber durante el operativo que se llevó a cabo en el estado de Jalisco.

Durante la ceremonia de honores fúnebres, que se realizó en la presidencia auxiliar de Chicontla, comunidad de origen de Vázquez García, se reunieron familiares, amigos, autoridades e habitantes que exaltaron su valentía en la protección de la patria.

El coordinador estatal de la Guardia Nacional en Puebla, general brigadier del Estado Mayor, José Luis Sánchez Castro, afirmó que el sargento cumplió con su deber hasta el último aliento y destacó que fue un servidor público íntegro, solidario y comprometido con la paz. Expresó condolencias a sus padres, Juan Vázquez Francisco y María de Jesús Francisco Mendoza, y sostuvo que el sacrificio del sargento segundo dignifica el uniforme y fortalece la misión institucional.

Habitantes acudieron al palacio auxiliar con arreglos florales para acompañar a la familia. La corporación realizó el último pase de lista, entonó su himno y escoltó el féretro hasta el panteón de Chicontla, donde se le retiró la bandera nacional antes de la inhumación.

Juan Vázquez García ingresó al Ejército en 2018 en el 70 Batallón de Infantería con sede en Xicotepec y obtuvo ascensos y cursos que respaldaron su trayectoria. En 2024 ascendió a sargento segundo y en 2025 fue reclasificado a la Guardia Nacional. Su muerte representa una pérdida irreparable para la institución y para el Gobierno de Puebla, y que reconoce al hijo de Chicontla como héroe poblano.

Te recomendamos: