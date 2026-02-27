Rescatan mercado en Totimehuacan con Obra Comunitaria

El Programa de Obra Comunitaria ejecuta acciones para rescatar espacios públicos y fortalecer la economía, consolidando así el compromiso social de la administración encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, señaló la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Como muestra de este esfuerzo, se llevó a cabo la dignificación del mercado y el módulo de sanitarios, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan. Estas mejoras fortalecen la economía local al ofrecer instalaciones dignas a comerciantes y usuarios.

Durante un recorrido por el inmueble, Laura Artemisa García destacó la importancia del trabajo interinstitucional para revitalizar este espacio público, al subrayar que el mercado es un punto estratégico para el desarrollo económico y social de la comunidad.

“Seguiremos dando resultados. Hay que darle vida a este gran espacio; estoy segura de que trabajaremos de la mano con las secretarías de Cultura y de Turismo para generar proyectos que potencien este lugar”, precisó Laura Artemisa García.

Ante comerciantes y vecinos, la secretaria de Bienestar celebró el trabajo en territorio como eje fundamental para atender directamente las necesidades de la población y generar soluciones integrales con impacto positivo en la vida comunitaria.

Estas acciones se realizan en estrecha coordinación con el gobernador Alejandro Armenta, quien impulsa una política social cercana a la gente, alineada con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, de consolidar el bienestar y transformación.

