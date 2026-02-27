Impulsan acciones contra enfermedades bovinas en Puebla

La Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, que preside el diputado Pável Gaspar Ramírez, aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado a implementar acciones coordinadas con las asociaciones ganaderas y los Ayuntamientos de la entidad, con el fin de prevenir y erradicar la brucelosis y la tuberculosis, así como contener al gusano barrenador, entre otros padecimientos bovinos.

Lo anterior, a través de la implementación de campañas de vacunación y la capacitación de las y los productores.

El proyecto de acuerdo, formulado bajo el principio de concentración con las propuestas presentadas por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas y el diputado Pável Gaspar Ramírez, también hace un llamado a la Secretaría para habilitar a médicos veterinarios zootecnistas como inspectores ganaderos en tianguis, mercados y establecimientos, con el propósito de fortalecer el esquema de trazabilidad, sanidad y movilización de la ganadería poblana, que permita proteger la salud de las y los poblanos.

