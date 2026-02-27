Listos los Octavos de Final de la UEFA Champions League

La UEFA realizó este viernes el sorteo de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, con lo que quedaron definidos los cruces rumbo a la final que se disputará el 30 de mayo en la Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.

La ceremonia contó con la participación del exfutbolista croata Ivan Rakitic como anfitrión. Los partidos de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 17 y 18 del mismo mes.

Entre los enfrentamientos más atractivos destaca el choque entre Real Madrid vs. Manchester City, PSG vs. Chelsea, así como el juego entre Newcastle United vs. Barcelona y Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur.

Los cruces completos de Octavos de Final son:

PSG vs. Chelsea

Real Madrid vs. Manchester City

Newcastle United vs. Barcelona

Bodø/Glimt vs. Sporting CP

Galatasaray vs. Liverpool

Atalanta vs. Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Los vencedores de esta serie disputarán los Cuartos de Final, programados entre el 7 y el 15 de abril.

The confirmed round of 16 draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

