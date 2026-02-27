Denuncian a actor de “Volver al Futuro” por presunta agresión

El actor Crispin Glover fue demandado por una modelo del Reino Unido que lo acusa de manipularla para mudarse a Los Ángeles, desalojarla de su vivienda y agredirla físicamente, hechos que —asegura— la dejaron sin hogar, de acuerdo con TMZ.

La demandante sostiene que conoció al actor, conocido por interpretar a George McFly en “Volver al Futuro”, a través de redes sociales y que, tras años de contacto, él le prometió oportunidades laborales y alojamiento en su casa de Silver Lake.

Según su versión, al llegar a California descubrió que Crispin Glover esperaba que fuera su novia y trabajara como asistente sin recibir pago alguno. También lo señala de intentar rastrearla, controlar sus movimientos y relaciones personales.

Te puede interesar: TOTO, Ozuna, Calvin Harris y más; revelan cartelera de la Feria de Puebla

Asimismo, asegura que el 2 de marzo de 2024 fue dejada fuera de la vivienda tras salir de casa y que, al intentar recuperar sus pertenencias y sus gatos, el actor la habría sujetado del cuello y estrangulado, provocándole lesiones visibles.

Fuentes policiales citadas por TMZ indicaron que ese día agentes acudieron al domicilio por un reporte de agresión, aunque no hubo arrestos. Según el medio, el actor estadounidense denunció haber sido atacado y la acusó de ser una intrusa.

Por su parte, Crispin Glover ha negado las acusaciones y sostiene que fue él quien sufrió la agresión. A través de un representante, aseguró que las imputaciones son “infundadas” y que se defenderá “enérgicamente” en los tribunales.

😳 Exclusive: "Back To The Future" actor Crispin Glover is sued for battery.



Details: https://t.co/wYuGx8GXOB pic.twitter.com/oEsoG3G7XY — TMZ (@TMZ) February 25, 2026

Te recomendamos: