John Korir establece nuevo récord en la Maratón de Boston 2026

El keniano John Korir impuso un nuevo récord en la Maratón de Boston 2026 al registrar un tiempo de 2:01:52, durante la edición número 130 de la competencia celebrada este lunes en Estados Unidos.

Con esta marca, John Korir rebajó en 70 segundos el récord anterior vigente desde hace 15 años, consolidando una actuación destacada en una de las pruebas más importantes del atletismo.

El fondista keniano consiguió así su segunda victoria consecutiva en Boston, una de las siete maratones “majors”, tras haber ganado previamente la Maratón de Chicago en 2024.

El podio masculino lo completaron el tanzano Alphonce Felix Simbu y el keniano Benson Kipruto, quienes cruzaron la meta de forma simultánea con tiempos de 2:02:47 y 2:02:50, respectivamente.

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Sharon Lokedi conquista la categoría femenina

En la categoría femenina, la también keniana Sharon Lokedi se impuso por segundo año consecutivo con un tiempo de 2:18:51, confirmando su dominio en la competencia estadounidense.

En la rama femenina, el podio fue keniano con Loice Chemnung en segundo lugar y Mary Ngugi-Cooper en tercero, en una competencia marcada por marcas destacadas y dominio africano.

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