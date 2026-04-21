Roban vestuario de Madonna tras su aparición en Coachella 2026

La cantante Madonna denunció el robo de varias prendas de vestuario tras su participación sorpresa en el festival Coachella 2026, donde apareció junto a Sabrina Carpenter, según informó a través de redes sociales.

La artista utilizó sus historias de Instagram para expresar su molestia por la desaparición de piezas vintage de su colección personal, utilizadas durante su presentación en el escenario del reconocido festival en California.

Madonna explicó que el vestuario sustraído forma parte de su archivo histórico, al incluir prendas empleadas en presentaciones y videoclips de hace más de dos décadas, lo que aumentó su valor personal y simbólico.

Entre las piezas robadas se encuentran una chaqueta, un corsé, un vestido y otras prendas utilizadas en distintas etapas de su carrera, las cuales estaban vinculadas a producciones emblemáticas de su trayectoria artística.

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La llamada “Reina del pop” hizo un llamado a sus más de 20 millones de seguidores para ayudar a recuperar sus pertenencias, solicitando información directa a su equipo mediante un correo electrónico publicado.

Asimismo, informó que ofrecerá una recompensa a quien pueda devolver los artículos de forma segura, al considerar que no se trata únicamente de ropa, sino de piezas importantes de su historia artística.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la cantante presentó un reporte ante las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la desaparición de su vestuario.

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