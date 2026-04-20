¿Se retira Brock Lesnar tras perder en WrestleMania 42?

En un sorprendente resultado, Oba Femi derrotó a Brock Lesnar en la segunda noche de WrestleMania 42, en un combate que terminó marcando el posible retiro del peleador estadounidense.

La lucha, celebrada este 19 de abril, sorprendió a los aficionados por su corta duración y por el dominio del nigeriano, quien se impuso con un contundente movimiento final ante un público atónito.

Tras la caída, Brock Lesnar permaneció tendido en el centro del ring del Allegiant Stadium, mientras los miles de asistentes reaccionaban con gran asombro ante el resultado del combate.

Minutos después, el veterano se incorporó lentamente, visiblemente afectado, y protagonizó una escena cargada de simbolismo al quitarse los guantes y el calzado, dejándolos en el centro del ring.

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El gesto fue interpretado como una señal de despedida, especialmente cuando agradeció el apoyo recibido a lo largo de su carrera, mostrando una actitud inusual lejos de su personaje habitual.

Posteriormente, su mánager Paul Heyman subió al ring para abrazarlo, en un momento que reforzó la percepción de un posible adiós definitivo a una carrera destacada de más de dos décadas.

El posible retiro de Brock Lesnar también se suma a una serie de despedidas recientes en WWE; de ser oficial, se sumaría al adiós de estrellas como Goldberg, John Cena, y la más reciente, AJ Styles.

Brock Lesnar dejó sus guantes y botas en el ring 😲 #WrestleMania pic.twitter.com/kksmIVayE1 — WWE Español (@wweespanol) April 19, 2026

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