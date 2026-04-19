Ataque en grabación de serie deja tres muertos en Colombia

Un ataque durante las grabaciones de la serie “Sin senos sí hay paraíso” en Bogotá, Colombia, dejó dos integrantes del staff muertos, así como el presunto agresor, la tarde del 18 de abril.

El hecho ocurrió mientras el equipo trabajaba en exteriores, lo que obligó a suspender las actividades, en tanto las autoridades locales desplegaron un operativo para esclarecer lo sucedido.

Durante el ataque, otro trabajador de la producción resultó herido y fue trasladado al Hospital San Ignacio, donde permanece bajo pronóstico reservado, de acuerdo con los reportes oficiales.

La actriz Carmen Villalobos expresó su pesar por la tragedia y envió condolencias a las familias, al señalar que los trabajadores de equipos de producción suelen convertirse en una familia.

Te puede interesar: Conoce a la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll

Asimismo, confirmó que una de las víctimas fue Nicolás Perdomo, de 23 años, integrante del equipo, mientras que el otro fallecido fue Henry Benavidez, conductor de un camión de la producción.

De acuerdo con Noticias Caracol, el ataque ocurrió en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, cuando un hombre irrumpió en el lugar y agredió con un arma blanca a una persona.

Según las autoridades locales, el incidente derivó en una riña cuando integrantes de la producción intentaron intervenir y, en medio del enfrentamiento, el presunto agresor perdió la vida.

Te recomendamos: