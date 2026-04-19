Tiroteo deja ocho menores muertos en Luisiana; agresor fue abatido

Un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en Shreveport, Luisiana, dejó un saldo de ocho menores de edad muertos, en un hecho que autoridades catalogaron como un altercado doméstico.

El ataque se registró en el vecindario Cedar Grove, donde también resultaron lesionadas dos mujeres adultas, una de ellas con heridas graves, de acuerdo con reportes preliminares de las autoridades locales.

Las víctimas mortales tenían entre uno y 14 años de edad, lo que ha generado profunda consternación en la comunidad y posiciona este caso como uno de los hechos más letales recientes en Estados Unidos.

Tras el reporte del hecho, elementos de seguridad acudieron al sitio, donde acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos, ya que la escena del crimen fue descrita como extensa y compleja.

Te puede interesar: Irán retoma cierre de Ormuz y EU amenaza con ataques

Las autoridades señalaron que el área de investigación abarca al menos tres viviendas, lo que ha complicado las diligencias iniciales, mientras continúan recabando evidencia para esclarecer lo ocurrido.

De manera posterior, se confirmó que el presunto responsable fue identificado como Shamar Elkins, quien habría perpetrado el ataque antes de intentar escapar del lugar de los hechos.

El agresor fue abatido por elementos policiales luego de huir a bordo de un vehículo robado, lo que derivó en una persecución que concluyó en una parroquia cercana a la ciudad.

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, calificó lo ocurrido como una tragedia sin precedentes y lamentó la magnitud del hecho, al considerarlo uno de los episodios más devastadores para la ciudad.

Te recomendamos: