Sheinbaum cierra gira en España con respaldo de mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó su gira por Barcelona, España, donde destacó el respaldo de la comunidad mexicana que la recibió con muestras de apoyo durante su visita oficial.

En el marco de la IV Cumbre en Defensa por la Democracia, propuso destinar el 10% del gasto mundial en armas a un programa global de reforestación, como medida para el desarrollo ambiental.

Durante su estancia, sostuvo reuniones con varios líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; Yamandú Orsi, de Uruguay; y Pedro Sánchez, de España.

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También mantuvo un encuentro con mexicanas y mexicanos residentes en Barcelona, en el Consulado de México, donde dialogó sobre la situación del país y el papel de la comunidad en el extranjero.

Como parte de su agenda, visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona para fortalecer el proyecto de la supercomputadora Coatlicue, orientada al desarrollo científico y tecnológico.

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