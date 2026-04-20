UDLAP invita a crear mundos con inteligencia artificial

¿Te imaginas diseñar tu propio planeta o crear una experiencia audiovisual única? En el marco de la Feria de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) hace un llamado a niñas, niños, jóvenes y creadores emergentes a convertir su imaginación en realidad a través de dos convocatorias que fusionan arte, ciencia y tecnología bajo una misma premisa: la juventud tiene el poder de imaginar y construir nuevos mundos.

“Misión: Crear un Mundo Nuevo” es un concurso dirigido a estudiantes de primaria alta (4.°, 5.° y 6.°) y secundaria, quienes tendrán la oportunidad de crear planetas, paisajes y formas de vida imaginarias a través de imágenes generadas con inteligencia artificial, preferentemente de uso libre o código abierto.

Las propuestas deberán integrar una serie de imágenes originales generadas con inteligencia artificial, un video explicativo y un documento descriptivo del proceso creativo, destacando la calidad visual, originalidad, coherencia del mundo creado y la capacidad de reflexión (valorado según su edad).

Esta convocatoria promueve el desarrollo de la creatividad desde edades tempranas, alentando a los participantes a reflexionar sobre su entorno y a reinterpretar la realidad mediante la construcción de universos propios.

Las obras seleccionadas serán exhibidas en el Planetario de Puebla en formato de póster, permitiendo al público adentrarse en estas visiones a gran escala.

Juventud que imagina el universo

Por otro lado, la convocatoria “De la inteligencia generativa al universo inmersivo” está dirigida a estudiantes de preparatoria, universitarios, artistas jóvenes y creadores emergentes interesados en la experimentación audiovisual. En este concurso, los participantes deberán desarrollar una pieza musical acompañada de un video, concebidos como una experiencia inmersiva, desarrollada mediante herramientas generativas de uso libre.

Para esta convocatoria, se recomienda especialmente el uso de herramientas con licencias claras de uso libre u open-source para generación, edición y postproducción. La música y el video pueden ser creados 100% por inteligencia artificial, pero las ideas dentro de la música deben ser 100% creadas por humanos. Se calificará la originalidad con base en la libertad creativa, y se deberán entregar las evidencias del diseño y de la generación.

Las obras finalistas serán presentadas también en el Planetario de Puebla en formato 8K full dome, una tecnología de proyección envolvente que exige propuestas pensadas desde la espacialidad, el movimiento y la integración entre imagen y sonido.

Un espacio donde la creatividad joven se proyecta hacia el futuro

Ambos concursos tienen algo en común: demostrar que las ideas de niñas, niños y jóvenes pueden ser increíbles y que, con ayuda de la tecnología, pueden convertirse en algo real. Las inscripciones para ambos ya se encuentran abiertas, con fecha límite de envío el 23 de abril de 2026. Para mayores detalles, consulta las convocatorias aquí: https://www.udlap.mx/stem/ o escribe al correo: equipo.stem@udlap.mx.

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