Pepe Chedraui supervisa bacheo en Las Hadas Mundial 86

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de bacheo realizados en Avenida 18 Poniente, Gran Avenida y Bulevar Norte, en la zona de Las Hadas Mundial 86, con el objetivo de verificar la correcta ejecución de las labores y garantizar vialidades en mejores condiciones para la ciudadanía.

Como parte de las acciones permanentes en materia de movilidad, el Gobierno de la Ciudad despliega labores de bacheo en distintos puntos estratégicos, priorizando zonas con alta afluencia vehicular y reportes ciudadanos.

El presidente municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad vial, así como la calidad de vida de las y los habitantes.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento vial que se ejecuta de manera continua para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad mantiene labores permanentes en distintos puntos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y garantizar calles más seguras y transitables para todas y todos.

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