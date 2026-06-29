Evalúan afectaciones por lluvias en Centro Histórico de Puebla

Por instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui, el Gobierno de la Ciudad desplegó un recorrido interinstitucional para evaluar las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas la tarde del domingo 28 de junio en distintos puntos del Centro Histórico de Puebla.

En estas acciones participaron la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, encabezada por Aimeé Guerra, la Dirección de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, encabezada por Karina Romero, así como la Secretaría General de Gobierno, liderada por Franco Rodríguez, quienes realizaron inspecciones en puntos estratégicos como el Bulevar 5 de Mayo y 2 Oriente, en ambos sentidos del bulevar; el Puente de Bubas; el Barrio del Artista y el Pasaje Histórico 5 de Mayo.

Derivado de la evaluación realizada, únicamente se reportan daños materiales, sin registro de personas lesionadas.

En el Puente de Bubas se detectó acumulación de residuos sólidos, por lo que el Organismo Operador del Servicio de Limpia llevará a cabo labores de limpieza en la zona. Asimismo, se identificó el daño en una de las puertas de acceso al inmueble, la cual será reparada a la brevedad para garantizar su adecuado funcionamiento.

Por otra parte, en el Pasaje Histórico 5 de Mayo se registraron encharcamientos al interior del primer túnel, motivo por el cual se realizarán trabajos de extracción de agua y limpieza para restablecer las condiciones del espacio.

De manera paralela, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural activó recorridos técnicos en el polígono central de la ciudad con el objetivo de identificar posibles afectaciones en la conservación arquitectónica de inmuebles históricos y, en caso de ser necesario, realizar las notificaciones correspondientes para su intervención.

Las labores continuarán de manera coordinada entre las dependencias municipales, con el apoyo del Organismo Operador del Servicio de Limpia y la Secretaría de Servicios Públicos, privilegiando la seguridad de las y los poblanos, así como la protección del patrimonio histórico de la capital.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, refrenda su compromiso de mantener el monitoreo y una respuesta oportuna ante cualquier contingencia, trabajando de manera coordinada para salvaguardar tanto a la población como a los espacios que forman parte de la identidad e historia de Puebla.

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