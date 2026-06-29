Lupita Cuautle presenta “Corre por las Juventudes San Andrés Cholula”

Con el objetivo de promover el deporte, la convivencia y el bienestar entre las y los jóvenes, la presidenta municipal, Lupita Cuautle, presentó la segunda edición de la carrera “Corre por las Juventudes San Andrés Cholula 2026”, que se llevará a cabo el próximo 23 de agosto en el Parque Intermunicipal.

Durante la presentación, la edil destacó que esta iniciativa busca conmemorar el Mes de las Juventudes mediante una actividad que fomente estilos de vida saludables, fortalezca la participación de las y los jóvenes y contribuya a la prevención de conductas de riesgo a través del deporte.

La convocatoria contempla recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, con un cupo de 2 mil participantes, quienes podrán inscribirse hasta el 21 de agosto o al agotarse los lugares disponibles. Además de la medalla para todas y todos los corredores que concluyan la prueba, habrá premios para las categorías “Libre” y “Sanandreseño” en las ramas femenil y varonil.

Como parte del evento se reconoció el talento de la joven gimnasta Natalia Elizalde Barrera, integrante del Conjunto Nacional Junior de la Selección Mexicana 2026 y beneficiaria del programa Becas a Talentos Deportivos San Andrés Cholula 2026, quien compartió un mensaje para motivar a más niñas, niños y jóvenes a perseguir sus metas a través del deporte.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de generar espacios que promuevan el desarrollo integral de las juventudes, fortaleciendo la salud y la inclusión.

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