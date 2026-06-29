Armenta confirma denuncia contra Agua de Puebla por dañar calles

El Gobierno del Estado envió un escrito a Agua de Puebla y al SOAPAP con un listado de calles que van a intervenir en lo que resta del año para que consideren realizar sus obras previo a los trabajos y evitar dañar el pavimento después de ser inauguradas.

Asimismo, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó una denuncia contra la concesionaria. “Señores de Agua de Puebla y señores del SOAPAP, aplíquense”, declaró.

El mandatario estatal aprovechó para mostrar la denuncia por el daño a la infraestructura que causó la concesionaria, la cual dijo que sigue su procedimiento.

Armenta Mier subrayó que la empresa tiene la obligación de adelantarse y habilitar los espacios que se van a intervenir por parte de la administración municipal.

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También recordó que pidió lo mismo para la capital poblana y así evitar daños a las calles que va a rehabilitar.

El escrito fue enviado al director general de Concesiones Integrales el pasado 23 de junio del año en curso.

El gobernador del Estado recriminó que haya críticas por el reparto de pipas en la entidad, pues dijo que “Agua de Puebla no sirve para nada”.

“Cobra caro y no le da agua a las colonias”, lanzó al señalar que las críticas se generan por parte de quienes privatizaron el servicio en la capital del estado.

La administración Armenta envió a Agua de Puebla y Soapap el listado de las calles a intervenir este año para evitar daños al pavimento en puntos donde ya se hicieron obras. pic.twitter.com/e0HZSoHOzx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 29, 2026

Editor: César A. García

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