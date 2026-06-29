Pepe Chedraui supervisa limpieza en Vaso Regulador Puente Negro

Con el objetivo de restablecer el flujo de agua en el Vaso Regulador Puente Negro el presidente municipal, Pepe Chedraui, inspeccionó las labores de limpieza en esta zona y evaluó las afectaciones, junto con integrantes del gabinete del Gobierno de la Ciudad para desplegar más acciones a favor de las familias poblanas.

De la misma forma, recorrió colonias aledañas con vecinas y vecinos para revisar los daños a fin de brindarles atención inmediata. Cabe mencionar que del 1 de enero al 27 de junio de este año se retiraron 26 toneladas de basura en el Vaso Regulador Puente Negro y, en este mismo periodo, la zona ha sido intervenida más de 15 veces, por lo que reconoció el esfuerzo del personal que se ha enfocado en estas labores.

Estas acciones forman parte del Comité Tláloc, por lo que dependencias municipales, estatales y federales, trabajan de manera conjunta para proteger a las familias poblanas y reducir riesgos. Durante la inspección que encabezó el presidente municipal, Pepe Chedraui, las autoridades determinaron que, como consecuencia de las intensas precipitaciones, el incremento en los escurrimientos, sumado a la obstrucción del colector por acumulación de basura y azolve, limitó el flujo adecuado del agua y provocó su desbordamiento.

De forma inmediata se implementó un operativo para restablecer el funcionamiento del sistema hidráulico y favorecer el desalojo del agua.

En estas acciones participan alrededor de 50 elementos del Organismo Operador del Servicio de Limpia, la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, así como Agua de Puebla. Con apoyo de equipos Vactor y maquinaria especializada se realizan labores de retiro de basura y azolve, limpieza de colectores y liberación del flujo permitiendo disminuir de manera gradual la presión acumulada en el vaso regulador.

El alcalde reforzó las indicaciones a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para mantener los recorridos preventivos en las viviendas ubicadas en el margen derecho del vaso regulador, esto a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil. El personal informa a las familias sobre las medidas de autoprotección que deberán aplicar ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas y una eventual evacuación preventiva.

De esta forma el presidente municipal reafirma su compromiso de mantener una respuesta coordinada para proteger la integridad y el patrimonio de las y los poblanos. Asimismo, invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones de las autoridades y evitar arrojar basura en calles, barrancas y cuerpos de agua, ya que esta acción contribuye de manera directa a prevenir inundaciones y fortalecer la seguridad de toda la población.

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