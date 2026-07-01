José Luis Figueroa inaugura foro sobre inclusión y neurodiversidad

Con el propósito de reconocer la neurodiversidad, visibilizar el talento de las personas con trastorno del espectro autista y fomentar su participación mediante las expresiones artísticas, el diputado José Luis Figueroa Cortés inauguró, en la sede del Congreso del Estado, el foro “Pinceladas de Inclusión: Arte y Cultura”.

Durante el inicio del evento, el diputado señaló que estas expresiones constituyen herramientas fundamentales para construir una sociedad más incluyente, al generar espacios de participación y reconocimiento para todas las personas.

El legislador afirmó que el foro está enfocado en reconocer el talento de las personas dentro del espectro autista, así como sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de eliminar prejuicios y fortalecer una cultura basada en el respeto y la empatía.

Ante la presencia de diputadas, autoridades estatales, familias, artistas y representantes de la sociedad civil, José Luis Figueroa destacó que el arte permite comunicar emociones, ideas y formas de comprender el mundo que, en muchas ocasiones, no pueden expresarse por medios convencionales.

Por su parte, Susana Franceschi Aliaga, promotora del evento, agradeció la disposición y apertura del Congreso del Estado para impulsar acciones que promuevan la inclusión de las personas con autismo y el fortalecimiento del marco legal que contribuya a mejorar su calidad de vida.

En el foro participaron las diputadas Azucena Rosas Tapia y Luana Armida Amador Vallejo; así como Miguel Cotzomi Solís, director de Impulso Artesanal; y Gabriela Carreño Herrera, terapeuta en trastornos del desarrollo y directora académica de la Universidad del Claustro Humanista.

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