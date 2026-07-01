México e Inglaterra se enfrentarán en octavos de final

La selección mexicana ya conoce a su rival para los octavos de final del máximo torneo de selecciones: Inglaterra, que aseguró su pase tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo.

El duelo se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca, donde el Tricolor jugará como local gracias a haber terminado como líder invicto del Grupo A, con paso perfecto y sin recibir gol.

El técnico mexicano Javier Aguirre reconoció que aún existen aspectos por corregir tras el encuentro con Ecuador. El partido ante Inglaterra definirá qué selección avanzará a los cuartos de final, y el “Coloso de Santa Úrsula” se despedirá del torneo con este encuentro, muy seguramente con una afición pintada de verde.

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¡Tenemos rival! ⚽



Enfrentaremos a Inglaterra en Octavos de Final. 🇲🇽🆚 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



¡Vamos por el pase a la siguiente ronda!



¡Con todo, Incondicionales! 👊#SomosMéxico pic.twitter.com/ImB2cmf2s1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

El conjunto inglés, dirigido por Thomas Tuchel, llegó a los octavos como líder del Grupo L, tras empatar sin goles con Ghana, vencer a Croacia y derrotar a Panamá. En su partido de dieciseisavos ante Congo, los Tres Leones remontaron con un doblete de Harry Kane en el segundo tiempo.

Kane destacó que fue la segunda victoria de Inglaterra en un Mundial después de ir perdiendo 1-0, algo que no lograban desde la final de 1966 contra Alemania Occidental.

Inglaterra regresa a territorio mexicano 40 años después de su última visita, cuando enfrentó a Argentina en los cuartos de final de México 1986 en el Estadio Azteca, partido recordado por los dos goles de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Editor: Diego González

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