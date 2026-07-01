Egresan nuevos especialistas en Comunicación de la Ciencia BUAP

Durante la graduación de ocho egresados de la Especialidad en Comunicación de la Ciencia y cinco egresados, generación 2024-2026, de la Maestría en Comunicación de la BUAP, la rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó la importancia de dichos profesionales capaces de comunicar de manera asertiva y humana, además de generar confianza en un mundo donde abunda la desinformación.

“Son una generación que promoverá un cambio. Cuando llegan con una preparación sólida y establecen un vínculo cercano con la comunidad, generan cercanía y la necesidad de escucharlos, verlos o leerlos. Son esa generación que hace falta para promover una comunicación asertiva y humana. No se olviden de la BUAP y de que necesitamos buenos comunicadores; ustedes alimentan nuestro espíritu”, expresó.

La directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Verónica Vázquez Valdés, externó sentirse orgullosa del esfuerzo y crecimiento académico y personal de cada uno de los egresados durante estos años. “En esta nueva etapa descubrieron saberes que los acompañarán toda su vida. Nunca pierdan la capacidad de escuchar e innovar, así como de mantener su curiosidad. Sigan generando espacios de colaboración, continúen aprendiendo, abracen la diversidad, enfrenten la adversidad y mantengan a la curiosidad como el motor de su desarrollo”.

A la ceremonia también asistieron los coordinadores de la citada maestría y especialidad, Olivia Castillo Castillo y Jorge Luis Gallegos Vargas, respectivamente.

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