BUAP destaca en Hackathon LATAM 2026 de computación cuántica

En una reñida competencia, donde pusieron a prueba sus habilidades en las áreas de Física, Matemáticas y computación cuántica, estudiantes BUAP de las Facultades de Ciencias de la Computación y de Ciencias Físico-Matemáticas destacaron en el “Hackathon LATAM 2026 Quantum Computing for Water Challenges”, al estar integrados en los equipos que obtuvieron primero, segundo y tercer lugar.

De esta forma, Moisés Chávez Huerta, postdoctorante BUAP-Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE); Jordi Alessandro Reyes Martínez, de la Universidad Iberoamericana; Roberto García Sol, de la Universidad Mundo Maya y Rodrigo Segura Moreno, de la Universidad Autónoma de México (UNAM) obtuvieron el primer lugar en esta competencia, al resolver un reto relacionado con la cuenca Atoyac.

Asimismo, los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP, María Fernanda Guzmán Ortiz, Edmundo Farid Morales Zurita, Erika Amastal Xochimitl, Marco Favio Cadena Vázquez; así como Gerardo Alejandro Montano González del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT-Zacatecas), obtuvieron el segundo lugar con la construcción de un algoritmo híbrido clásico-cuántico para optimizar las liberaciones semanales de la Presa Falcón.

Esta competencia, auspiciada por el Open Quantum Institute (OQI) de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), en colaboración con la BUAP, UNAM, Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey (UDEM) y el CICESE, consistió en presentar a los participantes uno de los tres retos relacionados con la gestión del agua.

Al respecto, el doctor Jorge Christen Gracia, de la Universidad de Monterrey, detalló que el primer desafío se enfocó en la cuenca Atoyac y sus diferentes afluentes. El segundo, en la Presa Internacional Falcón, ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, y el tercero buscó una propuesta para optimizar y solucionar fugas en una red hidrográfica. Los participantes tuvieron que hacer dos planteamientos, uno clásico y otro cuántico, en el que presentaron sus algoritmos.

Los ganadores del primer lugar recibirán apoyo para hacer estancias de trabajo con destacados investigadores en la Universidad de Kansas, USA (UK-USA); la UNAM; el Tecnológico de Monterrey y en el CICESE, informó el doctor Arturo Fernández Téllez, investigador de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP y miembro del comité organizador de este evento, donde participaron jóvenes de todo México, así como de Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil.

Para llevar a cabo esta competencia, la empresa QCentroid aportó las plataformas de uso de computadoras cuánticas para 75 participantes del Hackathon LATAM 2026. Por su parte, Franchesca Shiavello, del OQI, indicó que estos eventos buscan ser inclusivos y globales, pues la intención es impulsar esta área para estudiantes de todo el mundo.

El doctor Salvador Venegas Andraca, del Tecnológico de Monterrey, mencionó que la computación cuántica es una disciplina en la que convergen la matemática, la física y la ciencia computacional para expresar el comportamiento de las cosas muy pequeñas, del tamaño de átomos, electrones y fotones, es decir, del mundo subatómico.

“Hay problemas abiertos como el estudio del medio ambiente, nuevos materiales y otros fenómenos que necesitan resolverse con computadoras cuánticas, las cuales, en combinación con los ecosistemas digitales que tenemos, son el siguiente paso hacia la resolución de esos problemas. Por eso es importante que se invierta en la formación de recursos humanos y en herramientas para aprovechar estos conocimientos que se convertirán en nuevos mercados, patentes, empleos, industrias y otras formas de crear riqueza material a partir de la ciencia y la solución de problemas abiertos”, concluyó.

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