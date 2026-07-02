Puebla capital conmemora 15 años del Violentómetro

Como parte de las acciones impulsadas por el presidente municipal, Pepe Chedraui, para fortalecer la prevención de la violencia de género, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de las Mujeres a cargo de Zaira González, realizó un encuentro conmemorativo por el 15 aniversario del Violentómetro, una de las herramientas más importantes para la identificación temprana de estas prácticas.

El evento contó con la participación de la doctora Martha Alicia Tronco Rosas, investigadora, académica y creadora del Violentómetro, cuya aportación ha permitido que esta herramienta sea utilizada por instituciones educativas, organismos internacionales, gobiernos y organizaciones sociales para prevenir y visibilizar las violencias contra las mujeres.

En su mensaje, el edil destacó que el Gobierno de la Ciudad mantiene acciones permanentes para prevenir y atender estas prácticas, mediante el fortalecimiento de la atención jurídica y psicológica gratuita, así como la ampliación de la red de Puntos Seguros para brindar protección y atención oportuna para las y los poblanos.

“Este diálogo, titulado ‘15 años de la creación del Violentómetro’, nos reúne con un propósito de seguir trabajando para que ninguna mujer o niña normalice la violencia en ninguna de sus formas, y nos recuerde que prevenir la violencia no es solamente atenderla; prevenir también significa informar, acompañar, escuchar y estar presente en la vida cotidiana en Puebla capital”, expresó.

Durante su intervención, la secretaria de las Mujeres, Zaira González, destacó que este instrumento transformó la forma de comprender la violencia al permitir identificar conductas que, durante muchos años, fueron normalizadas bajo ideas erróneas del amor, los celos, el control o la posesión.

Asimismo, destacó que, bajo la visión del presidente municipal Pepe Chedraui, el Gobierno de la Ciudad impulsa una estrategia integral para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres mediante acciones de capacitación, sensibilización comunitaria, fortalecimiento institucional y promoción de la igualdad sustantiva.

“La prevención sigue siendo una de las herramientas más poderosas para construir comunidades seguras, igualitarias y libres de violencia”, señaló.

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