Pepe Chedraui supervisa pavimentación en calle de Chautla

En cumplimiento del Programa Anual de Obra Pública 2026, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de pavimentación de la calle Hermanos Serdán – Benjamín Gil en la colonia Artículo Primero Constitucional de la Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla, los cuales beneficiarán a más de 2 mil 900 habitantes.

Al respecto, el edil señaló que con la estrategia #CallesAl100 el Gobierno de la Ciudad invierte el recurso público con responsabilidad con el objetivo de que se traduzca en mejor infraestructura y beneficios tangibles para la población.

“Seguimos invirtiendo en obras que transforman la vida de las familias poblanas. Con acciones de pavimentación impulsamos el desarrollo, mejoramos la prestación de los servicios públicos y mejoramos la calidad de vida en las juntas auxiliares, demarcaciones que por años lo habían esperado”, afirmó.

Asimismo, el alcalde precisó que para este año se tiene proyectado alcanzar las 4 mil 410 calles atendidas en la ciudad. “Estamos invirtiendo en infraestructura vial como nunca antes en Puebla Capital para brindarles vialidades en óptimas condiciones que coadyuven al desarrollo de nuestras familias”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que esta obra contempla la intervención de una superficie total de mil 29 metros cuadrados, a través de acciones de construcción de subrasante, base hidráulica, guarniciones, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias.

“Para agilizar la circulación vial en esta zona, estaremos colocando carpeta asfáltica en una longitud total de 154 metros con un ancho de vialidad de 5.6 metros y un área de pavimento de 968 metros cuadrados”, añadió.

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