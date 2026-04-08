Inauguran trabajos de modernización en bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente

Como parte de las acciones del programa Entornos de Movilidad Segura y con la finalidad de fortalecer la cultura de la seguridad vial, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó la inauguración de los trabajos de modernización de la intersección vial ubicada en bulevar Héroes del 5 de Mayo y avenida 31 Oriente, en la colonia Ladrillera de Benítez, los cuales beneficiarán a más de mil 600 habitantes.

En el acto, el edil capitalino subrayó que su gobierno sostiene un compromiso permanente con el desarrollo de una ciudad moderna, accesible y segura para la población. Por ello, se implementa una estrategia integral enfocada en salvaguardar la vida de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y usuarios del transporte público.

“Estamos gobernando cerca de las poblanas y los poblanos, recorriendo cada colonia y junta auxiliar para atender sus necesidades de movilidad, infraestructura, seguridad y servicios públicos. Por eso, continuaremos impulsando acciones enfocadas en la movilidad y la seguridad vial, priorizando la intervención en puntos críticos de la capital. Juntos, sociedad y gobierno estamos construyendo infraestructura segura que promueva con su diseño una cultura vial responsable”, añadió.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que a nivel mundial 3 mil personas al día fallecen a causa de siniestros viales, en México más de 16 mil personas al año fallecen por este motivo y en Puebla Capital, del año 2015 a la fecha, se ha registrado 777 fallecimientos por siniestros viales.

“La modernización de esta intersección, bulevar Héroes del 5 de Mayo y avenida 31 Oriente, se suma a los cruceros de prolongación Reforma y calle 35 Norte, avenida 18 de Noviembre y diagonal Defensores de la República, así como avenida 18 de Noviembre y calle H, los cuales ya hemos concluido y entregado”, aseveró.

Finalmente, el subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial, Norman Campos Velázquez, precisó que, como parte de los trabajos con criterios de accesibilidad universal, en esta intersección se llevó a cabo la construcción de 805 metros cuadrados de banquetas con guía podotáctil y rampas para personas con discapacidad. Además, se colocaron 12 semáforos peatonales audibles, 10 bancas, 45 señalamientos verticales, 46 bolardos. Además, se aplicó señalética horizontal en 770 metros y se realizó la siembra de 14 árboles.

“Con el liderazgo del alcalde Pepe Chedraui en materia de movilidad y seguridad vial, estamos ejecutando diferentes acciones como la modernización de la red semafórica con la instalación de 400 semáforos vehiculares y 400 semáforos peatonales, el mantenimiento a la infraestructura ciclista, el reordenamiento vial a través del programa Estaciónate Aquí, la aplicación de señalética horizontal en diferentes vialidades de la capital, la colocación de mil señalamientos verticales y la implementación de talleres de seguridad vial en planteles educativos, entre otras”, apuntó.

Cabe destacar que, a través del programa Entornos de Movilidad Segura, se modernizan las 10 intersecciones con más siniestros viales, de los cuales cuatro ya han sido entregados.

Con estas acciones, el alcalde Pepe Chedraui refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad vial, así como con la protección de todas y todos los usuarios de la vía.

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