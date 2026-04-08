BUAP será sede de la etapa estatal de los JUDEEMS

Del 23 al 29 de abril de 2026, el Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento de la BUAP albergará la etapa estatal de los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior (JUDEEMS).

En esta competencia participarán estudiantes de diversos subsistemas de educación media superior, incluyendo COBAEP, Conalep, CECyTE, bachilleratos estatales, modalidad a distancia, federales, telebachilleratos comunitarios y preparatorias BUAP.

Los jóvenes deportistas competirán en disciplinas como ajedrez, atletismo, basquetbol, balonmano, béisbol, softbol, voleibol de sala y playa, mientras que el fútbol asociación será parte del Mundialito Escolar, ampliando su alcance y visibilidad.

Los ganadores de cada disciplina representarán al Estado de Puebla en la Etapa Nacional, que se llevará a cabo en Nayarit.

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