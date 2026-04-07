BUAP exhibe por primera vez seis series de Alejandra Alarcón

El Edificio Carolino de la BUAP alberga la exposición “La que renace en las aguas”, de la artista boliviana Alejandra Alarcón, que reúne por primera vez sus seis series iniciadas desde 2012.

La exposición está integrada por 100 piezas —entre acuarelas, animación, videoarte, objetos y libros de artista— y aborda temas como la identidad femenina, los fluidos corporales y lo cíclico.

“El cuerpo de la mujer es cíclico, las mujeres estamos atravesadas por la vida y la muerte una y otra vez, desde la gestación, el ciclo menstrual, la menopausia…”, señaló la artista.

La exposición permanece abierta al público en general de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

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