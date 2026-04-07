Alejandro Kirk, mexicano en Blue Jays, será operado por fractura

El jugador seleccionado al Juego de las Estrellas de los Toronto Blue Jays, el mexicano Alejandro Kirk, tendrá que ser sometido a cirugía para sanar su fractura del pulgar izquierdo.

Esta lesión derivó del golpe que sufrió con la bola en el encuentro contra los Chicago White Sox, de acuerdo con información brindada por el propio equipo.

La cirugía se llevará a cabo el 7 de marzo; luego de realizarle diversos estudios, se confirmó que se trataba de una fractura y dislocación del pulgar, sin embargo, afortunadamente los ligamentos no sufrieron daños.

Su recuperación lo dejará algún tiempo alejado de los campos, aunque el mánager John Schneider no dio un tiempo definido para su vuelta.

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Alejandro Kirk was removed from the game after taking a foul tip off his glove hand pic.twitter.com/jnBelzsjXa — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 3, 2026

Sin duda, la ausencia del mexicano en los encuentros de la novena de Toronto será un gran golpe, ya que, de acuerdo con las declaraciones de su compañero George Springer, Kirk comanda al equipo tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva. Además, cabe recordar que fue el receptor titular cuando su equipo llegó a la Serie Mundial, donde cayeron ante los Dodgers.

A pesar de sus campañas anteriores de gran altura, tuvo un comienzo “flojo” en los únicos cinco partidos que logró disputar: en 20 turnos al bate, solo concretó dos carreras anotadas, tres hits conectados, un solo cuadrangular e impulsó dos carreras.

El cuerpo técnico tendrá que buscar la solución a su ausencia. Aunque el primer nombre en entrar a la conversación fue el de Tyler Heineman, receptor suplente de 34 años, no es la única opción, ya que el prospecto mexicano de 25 años, Brandon Valenzuela, también podría aportar otras variantes al esquema táctico.

Editor: José Francisco Escobar

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