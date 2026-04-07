Reino Unido niega entrada a Kanye West por antisemitismo

Por:
Renato León A.
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Foto: Internet

El gobierno del Reino Unido bloqueó el permiso de viaje del rapero estadounidense Kanye West, argumentando que su presencia “no sería beneficiosa para el bien público”, confirmaron fuentes gubernamentales a la BBC.

La decisión, basada en su historial de comentarios antisemitas y racistas durante más de una década, provocó la cancelación del festival Wireless de Londres, donde el artista iba a actuar en julio.

El rapero, ahora conocido como YE, aún no ha reaccionado públicamente a la prohibición.

El primer ministro Keir Starmer calificó la invitación como un error y condenó el antisemitismo. “Kanye West nunca debió haber sido invitado a encabezar Wireless. Este gobierno apoya firmemente a la comunidad judía, y no descansaremos en nuestra lucha para hacer frente y derrotar el veneno del antisemitismo”, escribió en X.

El Ministerio del Interior informó que West completó su solicitud de entrada a través del sistema de Autorización Electrónica de Viaje (ETA) el lunes, pero fue denegada. La promotora del evento, Festival Republic, anunció: “El festival Wireless queda cancelado y se reembolsará el importe a todos los poseedores de entradas”.

Negocian reunión

Kanye West, quien se ha disculpado previamente atribuyendo su comportamiento a un episodio bipolar, emitió un comunicado ofreciéndose a reunirse con miembros de la comunidad judía británica. “Sé que las palabras no bastan. Tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos a ello, aquí estoy“, declaró.

La Junta de Diputados de los Judíos Británicos expresó su disposición a reunirse con el rapero, pero con la condición de que cancelara sus actuaciones en el festival. “La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes de creer que el lugar adecuado para poner a prueba esta sinceridad es el escenario principal del Wireless Festival”, señaló su presidente, Phil Rosenberg.

West ha estado envuelto en controversias durante años, incluyendo declaraciones de simpatía con Hitler y una canción de apología al dictador en 2025.

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