Reino Unido niega entrada a Kanye West por antisemitismo

El gobierno del Reino Unido bloqueó el permiso de viaje del rapero estadounidense Kanye West, argumentando que su presencia “no sería beneficiosa para el bien público”, confirmaron fuentes gubernamentales a la BBC.

La decisión, basada en su historial de comentarios antisemitas y racistas durante más de una década, provocó la cancelación del festival Wireless de Londres, donde el artista iba a actuar en julio.

El rapero, ahora conocido como YE, aún no ha reaccionado públicamente a la prohibición.

El primer ministro Keir Starmer calificó la invitación como un error y condenó el antisemitismo. “Kanye West nunca debió haber sido invitado a encabezar Wireless. Este gobierno apoya firmemente a la comunidad judía, y no descansaremos en nuestra lucha para hacer frente y derrotar el veneno del antisemitismo”, escribió en X.

El Ministerio del Interior informó que West completó su solicitud de entrada a través del sistema de Autorización Electrónica de Viaje (ETA) el lunes, pero fue denegada. La promotora del evento, Festival Republic, anunció: “El festival Wireless queda cancelado y se reembolsará el importe a todos los poseedores de entradas”.

Kanye West should never have been invited to headline Wireless.



This government stands firmly with the Jewish community, and we will not stop in our fight to confront and defeat the poison of antisemitism.



We will always take the action necessary to protect the public and… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 7, 2026

Negocian reunión

Kanye West, quien se ha disculpado previamente atribuyendo su comportamiento a un episodio bipolar, emitió un comunicado ofreciéndose a reunirse con miembros de la comunidad judía británica. “Sé que las palabras no bastan. Tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos a ello, aquí estoy“, declaró.

La Junta de Diputados de los Judíos Británicos expresó su disposición a reunirse con el rapero, pero con la condición de que cancelara sus actuaciones en el festival. “La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes de creer que el lugar adecuado para poner a prueba esta sinceridad es el escenario principal del Wireless Festival”, señaló su presidente, Phil Rosenberg.

West ha estado envuelto en controversias durante años, incluyendo declaraciones de simpatía con Hitler y una canción de apología al dictador en 2025.

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