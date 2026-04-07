Proponen exentar a víctimas de robo de vehículo del pago de grúas y corralones

El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta impulsa una iniciativa para exentar a las víctimas del delito de robo de vehículo del pago de los gastos y derechos de grúas y corralones.

La modificación tiene como finalidad establecer que la Fiscalía General del Estado, tratándose de vehículos robados, recuperados y que ingresen a los depósitos correspondientes, previa comprobación de la propiedad, por parte de las víctimas, con documentos oficiales de la autoridad competente, se deberá realizar su entrega a las partes legitimadas, exentándoles del pago de los gastos, derechos por maniobras de salvamento, arrastre y almacenaje de los vehículos.

En rueda de prensa, el legislador destacó que esta propuesta nace de peticiones ciudadanas sobre el tiempo que llevan las investigaciones, la retención de los vehículos y los costos que se generan por el arrastre, salvamento y resguardo de las unidades, los cuales son subsanados por las víctimas.

La iniciativa mediante la cual se reforma la fracción XII del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla fue presentada por el diputado Jaime Aurioles en conjunto con el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri.

Por otra parte, Jaime Aurioles destacó su iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado, con la finalidad de considerar el turismo de compras y promover productos originarios de los lugares visitados, lo que puede incluir actividades relacionadas con visitas a centros comerciales, tiendas, comercios, mercados y tianguis.

Aurioles Barroeta mencionó que con esta iniciativa se fortalece y fomenta la vocación turística de diferentes regiones de Puebla, con tianguis como el de San Martín Texmelucan y Tepeaca, así como el comercio en Cholula, Pueblos Mágicos y municipios en general.

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