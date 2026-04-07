¡Ojo! Desfile del 5 de Mayo regresa a su ruta original

El tradicional desfile del 5 de Mayo volverá a su ruta original sobre el bulevar del mismo nombre, con el objetivo de hacerlo más accesible e incluyente para la población, anunció el coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que en administraciones pasadas se modificó el sentido del recorrido, lo que generó una distribución desigual del espectáculo.

Señaló que, se privilegió a exgobernadores y su séquito para que vieran el desfile desde el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza, a la que se negaba el acceso al público en general.

#Ahora 🚨 El desfile conmemorativo a la Batalla del 5 de Mayo recuperará su ruta original, anunció el coordinador de Gabinete @JLG_PARRA.



El recorrido comenzará en la zona del Parque Juárez y concluirá en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/qIpfdTWSIl — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 7, 2026

En ese sentido, detalló que, el gobernador Alejandro Armenta Mier solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recuperar el trayecto tradicional, lo cual fue aceptado, por lo que ahora la propuesta de recorrido es del Parque Juárez hasta la 18 Poniente, sin llegar a Los Fuertes.

Destacó que las tribunas principales se instalarán a la altura del Parque Juárez, y además, se colocarán gradas a lo largo del recorrido para evitar la práctica de apartar lugares, garantizando así el acceso libre y ordenado para los asistentes.

Para dicho desfile, se tiene prevista la participación de 10 mil 500 alumnos y docentes, así como de 10 carros alegóricos.

Nueva escultura de Zaragoza en el Arco de Loreto

Por otra parte, anunció que se instalará una nueva escultura de 5.5 metros del general Ignacio Zaragoza en la plazuela del Arco de Loreto, la cual inicialmente se pensaba colocar en el mausoleo dedicado al militar que lideró al Ejército México en 1862.

Lo anterior, al señalar que el Arco de Loreto, sobre la calzada Zaragoza y la 2 Norte, se encuentra en condiciones de abandono, prácticamente como un lote baldío.

Por ello, se determinó realizar su rehabilitación e instalar nuevo mobiliario urbano, vegetación, así como la renovación de andadores y colocación de luminarias.

Dichas acciones, se suman a las obras de mejoramiento en el Mausoleo de Zaragoza, las cuales llevan un avance del 95% y estarán listas para la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Editor: Renato León

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