Suman seis muertos por ataque e incendio en el bar “Lacoss”

Una sexta víctima fatal se ha sumado a la lista de defunciones provocadas por el ataque generado contra el centro nocturno Lacoss, el pasado 18 de noviembre en la capital poblana, mientras que, al menos seis personas más siguen hospitalizadas y aún no hay detenidos.

La noche del miércoles, se confirmó que José Miguel N., de 30 años de edad, perdió la vida en el Hospital General del Norte, donde sus heridas por el incendio del bar y la intoxicación por inhalación de humo provocaron su muerte.

Hasta ahora, el rol de trabajo de José Miguel en el bar no ha sido especificado, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) procedió a realizar las diligencias correspondientes para integrar su muerte a la carpeta de investigación que existe por este caso.

#Seguridad 🚨 Una sexta víctima ha muerto en el Hospital General del Norte, luego del ataque realizado en el centro nocturno de Lacoss en la colonia Popular Coatepec.



El hoy occiso respondía al nombre de José Miguel N., de 30 años de edad, quien presuntamente también era… pic.twitter.com/rqsIxbiJeN — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

Es importante destacar que este sería el cuarto hombre que fallece por este atentado en el que dos mujeres también perecieron; mientras que de los nueve heridos que se reportaron, al menos seis seguirían bajo vigilancia médica.

No obstante, hasta ahora la FGE no ha brindado mayor información sobre los responsables, líneas de investigación o detenidos, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) adelantó desde el martes, que ya había personas identificadas por este crimen.

Te recomendamos: