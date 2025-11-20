Trump firma proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein

El presidente estadounidense Donald Trump firmó este miércoles la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, según anunció en su cuenta de Truth Social.

El mandatario acompañó el anuncio con un mensaje donde afirmó que “los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras INCREÍBLES victorias”.

La ley fue aprobada con un respaldo casi unánime en el Congreso: la Cámara de Representantes la avaló el martes con 427 votos a favor y solo uno en contra, mientras que el Senado la remitió directamente a la Casa Blanca mediante un procedimiento especial.

JUST IN – Trump signs bill to "release the Epstein Files." pic.twitter.com/Ih7SKtpS65 — Disclose.tv (@disclosetv) November 20, 2025

Pese a la firma presidencial, la fiscal general Pam Bondi aclaró que el Departamento de Justicia tiene hasta 30 días para liberar los archivos en su totalidad. La medida responde a años de reclamos de transparencia por parte de la oposición política y familiares de las víctimas de Epstein.

La aprobación de la ley se produce después de que demócratas de la Cámara Baja publicaran la semana pasada aproximadamente 20 mil correos electrónicos donde Epstein afirmaba que Trump había pasado “horas” con una de las víctimas.

¿Borran los archivos?

Mark Epstein, hermano del fallecido financiero, ha cuestionado la transparencia del proceso, alegando que los archivos están siendo “depurados” para eliminar nombres de políticos republicanos.

Trump ha manifestado repetidamente que no tiene “nada que ocultar” respecto a su anterior amistad con Epstein, mientras atribuye la cobertura mediática del caso a un intento de distraer de los logros de su administración.

