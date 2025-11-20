Los Tucanes de Tijuana llegan a Fortnite con “La Chona”

El videojuego Fortnite amplía su repertorio musical con la inclusión de “La Chona”, éxito de Los Tucanes de Tijuana, en su modo Fortnite Festival, provocando sorpresa y emoción para los fanáticos del juego y la música regional mexicana.

La canción estará disponible a partir del viernes 21 de noviembre por la noche como parte del Jam Track (pista instrumental) del juego, donde los jugadores podrán interpretar la pieza utilizando instrumentos virtuales como guitarra, batería, bajo, teclado o voz. El desarrollo de este modo de juego está a cargo de Harmonix, creadores de la franquicia Rock Band.

La incorporación se confirmó a través de las redes sociales oficiales de Fortnite, generando entusiasmo entre la comunidad gaming hispanohablante. Paralelamente, el juego también incluirá el tema “Like JENNIE” de la estrella surcoreana Jennie, integrante de BLACKPINK, que ya se encuentra disponible.

El Fortnite Festival, lanzado en 2023, ofrece tres modalidades de juego: “Escenario principal”, “Escenario de improvisación” y “Escenario de batalla”.

La colaboración con Los Tucanes de Tijuana representa la creciente diversificación cultural del videojuego, que anteriormente ha integrado contenido de artistas como Eminem y Travis Scott, así como franquicias como Marvel y Stranger Things.

“La Chona”, originalmente lanzada en 1995, se ha consolidado como un himno festivo en México y entre la comunidad chicana en Estados Unidos, trascendiendo generaciones y fronteras.

