Juegos de repechaje del Mundial se jugarán en Monterrey y Guadalajara

La FIFA seleccionó a Guadalajara y Monterrey como ciudades anfitrionas del Torneo de Play-Off de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026.

El certamen determinará a dos de las selecciones nacionales finales que completarán el formato de 48 equipos del primer Mundial expandido, que iniciará en junio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Los estadios Guadalajara y Monterrey albergarán a seis equipos de cinco confederaciones: Irak (AFC), República Democrática del Congo (CAF), Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (OFC).

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, describió los recintos como “escenarios perfectos para lo que promete ser un evento emocionante lleno de pasión, drama y emoción”. Ambos estadios también serán subsedes durante el Mundial 2026, programándose cuatro partidos de fase de grupos en Guadalajara y tres encuentros de grupo más un octavo de final en Monterrey.

El sorteo del torneo de play-off se realizará este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA en Zúrich, estableciendo el calendario oficial de partidos. La venta de entradas se anunciará a través de FIFA.com/tickets a principios de 2026.

Este evento forma parte de los preparativos previos al sorteo final del Mundial 2026, programado para el 5 de diciembre en Washington D.C., y al 76º Congreso de la FIFA en Vancouver el 30 de abril de 2026. La Copa Mundial iniciará oficialmente el 11 de junio de 2026 en el Estadio de Ciudad de México.

