Investigan desaparición del DJ de bar “Lacoss” y presunta disputa

Después de que un grupo de al menos seis personas armadas irrumpieran en el centro nocturno de Lacoss en la colonia La Popular Coatepec, se ha dado a conocer la identidad de las víctimas y el presunto vínculo de este establecimiento con actividades ilícitas.

En cuanto al saldo mortal, se reportó que los hoy occisos serían José de Jesús de 43 años de edad, José Alberto de 33 años, Gerardo de 55 años, Carmen Hortensia de 55 años y Karen de 29 años, originaria de Cuba; esta última, dejó un bebé de dos años en orfandad ante su partida.

Además de esto, se reportó que un hombre que trabajaba en este establecimiento identificado como José Luis, alias “Dj Wuicho” está reportado como desaparecido, pues desde el ataque del 18 de noviembre, su familia y amigos perdieron todo tipo de comunicación con él.

Algo importante a destacar es que este empleado, al parecer solía ser muy reservado, y si bien, en redes sociales lo describen como alguien amable y siempre alegre, solo han añadido que sería vecino de Bosques de San Sebastián, aunque no se ha precisado si su desaparición ha sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mientras tanto, sobre los motivos de esta agresión, las autoridades ya habían adelantado que podría tratarse de una disputa por narcomenudeo o incluso cobro de piso; y ahora, de manera extraoficial trasciende que este centro nocturno operó por años bajo el mando de “La Reyna del Sur”, detenida en junio del presente año.

Por lo cual, ante su ausencia, nuevos grupos delictivos estarían interesados en el dominio del inmueble para la venta y distribución de narcóticos.

