Asaltan y abandonan a repartidor en la carretera Puebla-Xalapa

Un repartidor de paquetería fue asaltado cuando circulaba sobre la carretera federal Puebla-Xalapa, donde sus victimarios le quitaron su vehículo y lo abandonaron en un sitio desolado.
El crimen ocurrió en el transcurso de la noche, cuando el afectado circulaba a la altura de la comunidad de Tepeyahualco de Hidalgo, donde dos hombres en motocicleta lo interceptaron y amenazaron con un arma.
Tras ser obligado a orillarse, los criminales lo bajaron de su vehículo y lo abandonaron en el área huyendo con la unidad y su carga; sin embargo, la camioneta fue abandonada kilómetros más adelante.
El afectado pidió auxilio y fue apoyado por ciudadanos y personal de seguridad pública, además de encontrar su camioneta de trabajo de donde ya habían sustraído paquetes de entrega.
Ante esta situación, la víctima fue invitada a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público; no obstante, aún se desconoce si se realizó este proceso o no.
