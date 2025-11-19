Asaltan y abandonan a repartidor en la carretera Puebla-Xalapa

Un repartidor de paquetería fue asaltado cuando circulaba sobre la carretera federal Puebla-Xalapa, donde sus victimarios le quitaron su vehículo y lo abandonaron en un sitio desolado.

El crimen ocurrió en el transcurso de la noche, cuando el afectado circulaba a la altura de la comunidad de Tepeyahualco de Hidalgo, donde dos hombres en motocicleta lo interceptaron y amenazaron con un arma.

Tras ser obligado a orillarse, los criminales lo bajaron de su vehículo y lo abandonaron en el área huyendo con la unidad y su carga; sin embargo, la camioneta fue abandonada kilómetros más adelante.

Te puede interesar: Encuentran a un hombre sin vida en la carretera Pachuca-Tuxpan

El afectado pidió auxilio y fue apoyado por ciudadanos y personal de seguridad pública, además de encontrar su camioneta de trabajo de donde ya habían sustraído paquetes de entrega.

Ante esta situación, la víctima fue invitada a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público; no obstante, aún se desconoce si se realizó este proceso o no.

#Seguridad 🚓 Un empleado de reparto de paquetería fue asaltado y despojado de la camioneta que conducía en la carretera Puebla-Xalapa.



El hombre fue abandonado en un terreno baldío, mientras que el vehículo habría sido dejado kilómetros adelante. pic.twitter.com/348HclfWWW — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 19, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: