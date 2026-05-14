Mueren prensadas dos personas en la Puebla-Orizaba

Un fuerte accidente vial sobre la autopista Puebla-Orizaba dejó como saldo dos personas sin vida la mañana de este jueves, situación que generó tráfico intenso y una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 146, entre Tepeaca y Puebla, con dirección a la capital poblana. De acuerdo con testigos, un automóvil de color rojo intentó rebasar sobre la orilla de la vialidad a un tráiler, pero una mala maniobra del conductor provocó que la unidad quedara completamente aplastada entre la valla metálica y el tráiler.

En el interior viajaban dos personas, quienes murieron al quedar prensadas dentro de la unidad. Personal de seguridad no pudo hacer nada para salvarles la vida.

Elementos de la Guardia Nacional ya trabajan en la zona, ya que un carril permanece obstruido mientras se espera la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado para sacar los cuerpos y realizar el levantamiento correspondiente.

#Seguridad 🚑 Un vehículo se estampó contra un camión en el kilómetro 146 de la autopista Puebla-Orizaba, entre Tepeaca y Puebla. El saldo fue de dos muertos. pic.twitter.com/WzXeHRDuI7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 14, 2026

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