Crece 22.2% la refinación de crudo de Pemex en primer trimestre de 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el primer trimestre de 2026 el Sistema Nacional de Refinación (SNR) procesó en promedio un millón 141 mil barriles diarios, lo que representa un aumento del 22.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

El resultado fue impulsado principalmente por la refinería Olmeca (más conocida como Dos Bocas), con un incremento de 164 mil barriles diarios, y por la refinería de Tula, que aumentó su proceso en 39 mil barriles diarios gracias a la operación continua de la planta coquizadora puesta en marcha en julio de 2025.

La paraestatal destacó que este desempeño refleja una recuperación en la refinación, con cinco trimestres consecutivos de crecimiento. La producción de petrolíferos promedió un millón 110 mil barriles diarios, un incremento del 21.9 por ciento en comparación con el mismo trimestre de 2025.

La producción de destilados de alto valor (gasolinas, diésel y turbosina) representó el 65.7 por ciento de la producción total, al aumentar de 511 a 729 mil barriles diarios, equivalente a un crecimiento del 42.5 por ciento. Esto permitió incrementar la oferta de combustibles en el mercado nacional, contribuyendo al crecimiento de las ventas internas en 4.2 por ciento, y se redujo la dependencia de importaciones de combustibles en un 23.3 por ciento.

📍Incrementa 22.2% proceso de refinación de crudo en 1er trimestre del 2026; disminuye importación de combustibles: Pemex.



Comunicado nacional: https://t.co/ltiieMD9Fk pic.twitter.com/6TIPUYX5OM — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 14, 2026

Pemex y gasolinas

De manera específica, la producción de gasolinas promedió 390 mil barriles diarios, un incremento del 29.6 por ciento respecto al primer trimestre de 2025, mientras que la producción de diésel se ubicó en 286 mil barriles diarios, equivalente a un aumento del 69.9 por ciento.

En contraste, la producción de combustóleo disminuyó un 33.1 por ciento, al pasar de 240 mil barriles diarios en 2025 a 161 mil barriles diarios en el primer trimestre de 2026. Pemex señaló que esta reducción refleja un mejor aprovechamiento del crudo procesado y una optimización en la producción de destilados de mayor valor.

El rendimiento de destilados se ubicó en 63.9 por ciento, 9.1 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior, como resultado de la mejora en la confiabilidad de las plantas de proceso derivada del programa de rehabilitación del SNR.

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