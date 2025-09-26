VIDEO: Mujer patea a policía en la CDMX y es detenida

Video muestra agresión de la mujer a un policía en la CDMX. / Foto: Especial.

Una mujer agredió físicamente a un policía en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, durante un altercado con su expareja, y fue apodada “Lady Patadas” tras viralizarse un video del incidente.

En la grabación se observa cómo la mujer, visiblemente alterada, insultó y pateó al oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras le reprochaba que le intentó arrebatar el teléfono y se negaba a darle su nombre completo.

La agresión ocurrió en la calle Altamira, colonia Miravalle, luego de que la mujer intentara ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, quien pidió ayuda a la policía tras negarle el acceso y recibir insultos.

Al llegar, los policías intentaron calmarla, pero ella reaccionó con más violencia, pateando a un oficial y desafiándolo, incluso pidiendo que llegara la unidad de género para mediar.

Con la llegada de una segunda patrulla, la mujer fue detenida y puesta a disposición del juez cívico, quien elaboró la boleta de remisión correspondiente.

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Internos y Derechos Humanos de la SSC brinda acompañamiento al elemento para presentar una denuncia formal contra la agresora.

