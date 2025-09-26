Repatrian los restos de mexicano asesinado por ICE en Chicago

Los restos de Silverio Villegas González, migrante mexicano originario de Irimbo, Michoacán, llegaron este jueves 25 de septiembre a su localidad natal para ser sepultados según la solicitud de sus padres.

El connacional falleció el pasado 12 de septiembre durante su proceso de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, informó que el Consulado de México en Chicago brindó asistencia a la familia Villegas durante todo el proceso, incluyendo las gestiones realizadas en Illinois y el sufragio de los gastos de repatriación.

La dependencia reiteró que la red consular continuará proporcionando la protección consular requerida por los familiares.

La Cancillería mexicana entregó una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos en México, transmitiendo su condena por los hechos y exigiendo una investigación rigurosa para el esclarecimiento completo del caso.

México espera una respuesta formal sobre las circunstancias que llevaron a la muerte del connacional durante el procedimiento de detención migratoria.

El caso ha generado indignación sobre los protocolos de actuación del ICE y los derechos de los migrantes mexicanos en procesos de deportación.

El día de hoy, los restos del connacional Silverio Villegas González regresaron a su comunidad de origen en Irimbo, Michoacán, donde se le dará sepultura tal como lo solicitaron sus padres.



