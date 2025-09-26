Grupo armado asalta Bodega Aurrerá de Xilotzingo

La noche de este jueves 25 de septiembre, un grupo de ladrones armados y con marros, ingresaron a la Bodega Aurrerá del Bulevar Valsequillo con altura de Xilotzingo, donde rompieron vitrinas del área de telefonía para robar múltiples celulares.

Los delincuentes lograron escapar, aunque múltiples agentes de seguridad pública llegaron al lugar de los hechos, no fue posible encontrar a los responsables en el área cercana.

La sucursal bajó sus cortinas para hacer un inventario y conocer el monto de lo robado. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan la zona.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas.

Información en desarrollo…

