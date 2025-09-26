Sepultan en Atlixco a Guardia Nacional asesinado en Tijuana

Con profundo pesar, amigos y familiares dieron el último adiós este 25 de septiembre a Omar Eliseo, elemento de la Guardia Nacional originario de Atlixco, Puebla, quien fue asesinado en Tijuana luego de permanecer desaparecido por casi quince días junto con su compañero, José Luis, de 40 años, originario del Estado de México.

Los restos del guardia nacional Omar Eliseo fueron trasladados sobre los hombros de miembros uniformados, y sepultados en el Panteón de Mártir de Chinameca.

El hallazgo de los cuerpos de los dos elementos fue confirmado por la fiscal general del Estado de Baja California, María Elena Andrade, quien indicó que los cadáveres presentaban las características de vestimenta e insignias correspondientes a la institución. Los cuerpos fueron localizados el pasado 15 de septiembre en un predio de la colonia Nido de las Águilas, en Tijuana, una zona cercana al muro fronterizo.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los restos fueron encontrados en circunstancias críticas. Uno de los cuerpos se localizó dentro de un pozo de ladrillo, por lo que fue necesario el trabajo de cuerpos de bomberos para su rescate. El segundo fue hallado en las inmediaciones de un arroyo.

Ambos presentaban huellas de violencia y se encontraban en estado de descomposición.

En el operativo realizado tras el hallazgo, las autoridades aseguraron un arsenal de armas y drogas. Además, se logró la detención de un individuo identificado con el apodo de “El Pantera”, quien está acusado de su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas. La fiscalía señaló que este sujeto es considerado un objetivo prioritario debido a su alta peligrosidad y vínculos con la criminalidad organizada en la región.

