Puebla, sede de Competencia Regional en Automatización Industrial

Con la participación de universidades de los estados de México, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos y Puebla, se desarrolla en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP) la primera Competencia Regional Sur-Sureste en Automatización Industrial.

El certamen, que se realiza los días 25 y 26 de septiembre en coordinación con la empresa alemana Festo Didactic, tiene como propósito fortalecer la formación técnica y promover el desarrollo de talento para la industria 4.0 en la entidad y la región.

Durante su recorrido por las instalaciones, el gobernador Alejandro Armenta escuchó las explicaciones de las y los jóvenes sobre los proyectos con los que participan en este encuentro, en el que resolverán retos con estándares internacionales para demostrar cómo la innovación y la educación técnica pueden transformar el futuro.

Oswaldo Sánchez Mercado, coordinador de Festo Didactic Zona Centro, destacó que el aula de automatización del ICATEP es un espacio de clase mundial, réplica del modelo dual que se emplea en Alemania, lo que brinda a los estudiantes condiciones similares a las de la industria internacional.

En esta primera edición participan 12 universidades que demostrarán sus conocimientos en un reto de dos días, dividido en cuatro etapas: herramientas digitales para industria 4.0, tecnologías básicas de la automatización, neumática y electroneumática, así como procesos de automatización.

Marco Antonio Sobrevilla González, representante de la Universidad Tecnológica de Puebla, subrayó que este encuentro permite a los alumnos aplicar lo aprendido en las aulas, desarrollar inteligencia práctica y fomentar el trabajo en equipo. Con ello, Puebla consolida su papel como un polo estratégico de ciencia y tecnología a nivel nacional.

