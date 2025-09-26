En la BUAP, expertos reflexionan sobre retos de la educación superior

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es sede del Primer Encuentro Nacional “Evaluación y mejora continua de la educación superior en un horizonte de transformación social”, que se lleva a cabo el 25 y 26 de septiembre en el Complejo Cultural Universitario.

En la inauguración, la rectora Lilia Cedillo Ramírez agradeció la presencia de rectores de diversas universidades, así como de directivos y funcionarios federales vinculados al ámbito educativo. Subrayó que este espacio permitirá reflexionar sobre los retos que enfrentan las instituciones de educación superior (IES) y su impacto en la sociedad. “La evaluación nos hace ser mejores, porque posibilita reflexionar sobre cómo se están desarrollando las funciones asignadas a las instituciones de educación superior”, afirmó.

En representación del subsecretario de Educación Superior y coordinador ejecutivo del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), Ricardo Villanueva Lomelí, el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carlos Iván Moreno, reconoció la apertura de la BUAP para albergar este encuentro, cuyo propósito es robustecer los sistemas educativos en beneficio del estudiantado.

Por su parte, Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, destacó que la autoevaluación debe asumirse como un ejercicio de mejora continua orientado a la excelencia.

Tras el acto protocolario, Carlos Iván Moreno dictó la conferencia La educación superior en la era de la incertidumbre y la revolución digital: ¿qué evaluar? ¿qué acreditar?, donde resaltó que más de mil instituciones se han integrado a procesos de evaluación y laboratorios de coevaluación. Asimismo, informó que el padrón de pares cuenta con más de 2 mil integrantes, lo que refuerza la cultura de valoración formativa en el país.

En la ceremonia de apertura también participaron María José Rhi Sausi, directora del SEAES de la Subsecretaría de Educación Superior, y Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional.

