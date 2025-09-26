Texmelucan inaugura pavimentación de calle Comercio con inversión de 3.6 mdp

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Comercio, con una inversión de 3 millones 607 mil 103 pesos; además, dio banderazo de inicio de obra a la rehabilitación de la calle Pablo L. Sidar, cumpliendo su compromiso de mejorar la infraestructura del municipio.

Durante la inauguración de la pavimentación de la calle Comercio, el alcalde Juan Manuel Alonso, destacó que es una obra de calidad que brindará bienestar, seguridad y mejores condiciones de vida para los vecinos, pero también para estudiantes, padres de familia y maestros de las instituciones educativas de la zona.

Momentos antes, el presidente Juan Manuel Alonso, acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, del Regidor de Desarrollo Urbano y Obras, Carlos Llohol Reyes Mota; del secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas; del Director del Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Texmelucan, Rafael Enciso Sánchez y el comité de obra de la calle, dieron banderazo de inicio de obra de la rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Pablo L. Sidar.

Para esta obra, se invertirán 2 millones 206 mil 708 pesos para beneficiar directamente a más de 2 mil personas. El presidente Juan Manuel Alonso, destacó la importancia de trabajar coordinadamente con los vecinos de la calle, quienes constatarán los trabajos que se llevarán a cabo para mejorar la infraestructura de esta vialidad que tenía más de 50 años sin recibir mantenimiento.

En este inicio de obra e inauguración de calle, se contó con la presencia de regidores, secretarios y directores, así como, vecinos de las calles, quienes con estas obras mejorarán sus condiciones de vida.

