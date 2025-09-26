San Pedro Cholula inicia 2da etapa de rehabilitación y construcción de vialidades

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, avanza en la segunda etapa de rehabilitación y construcción de vialidades en distintas juntas auxiliares, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y atender el rezago urbano acumulado durante años.

En esta ocasión se dio el banderazo de inicio en dos calles consideradas históricamente prioritarias por la ciudadanía. En Santa María Acuexcomac comenzó la construcción de la calle Lerdo de Tejada, entre Lerdo de Tejada y Ferrocarril, una vialidad que por años careció de pavimento y registraba hundimientos e inundaciones que dificultaban la movilidad.

Por su parte, en San Sebastián Tepalcatepec arrancó la rehabilitación de la calle 16 de Septiembre, entre Cholula y Zapata, uno de los principales accesos de la comunidad, cuyo deterioro impedía que pudiera resolverse únicamente con trabajos de bacheo.

En representación de la presidenta municipal, el secretario de Gobernación, Carlos Carrillo, señaló que los tiempos de abandono a las juntas auxiliares quedaron atrás, pues la actual administración busca resarcir esta deuda histórica con los habitantes.

Destacó además que la participación y vigilancia de las y los vecinos será fundamental para el desarrollo de las obras, cuya duración aproximada será de dos meses y que beneficiarán a más de 4 mil personas en cada comunidad.

