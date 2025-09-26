Omar Muñoz arranca obras para prevenir inundaciones en Cuautlancingo

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, dio el banderazo de inicio al programa de construcción y revestimiento con concreto de diversos canales pluviales, con el fin de desahogar el agua que se acumula durante la temporada de lluvias en distintos puntos de la localidad.

El edil explicó que además se realizarán trabajos de limpieza y desazolve en los canales existentes, con el propósito de reducir el riesgo de inundaciones en lo que resta de la temporada.

Muñoz subrayó que desde el inicio de su administración ha trabajado de manera cercana con las juntas auxiliares, regidores y funcionarios municipales para atender las necesidades de la población, y aseguró que este proyecto permitirá preparar al municipio para la próxima temporada de lluvias, disminuyendo el desbordamiento de los canales y beneficiando a las familias.

En su intervención, José Luis Cervantes, director de Obra Pública, detalló que con el mantenimiento y el revestimiento en concreto se busca garantizar un flujo hidráulico adecuado frente a las lluvias atípicas que han afectado a Cuautlancingo, además de otorgar a la infraestructura una vida útil prolongada.

Por su parte, la presidenta auxiliar de Chautenco, Shirley del Ángel, y la regidora María Graciela Ramírez Huerta, agradecieron al alcalde por responder a una necesidad urgente de la comunidad, pues las inundaciones recurrentes afectan el patrimonio de las familias y vulneran su calidad de vida.

