Asesinan a un hombre a disparos en Santa María Coronango

Durante un aparente ajuste de cuentas, un hombre fue abatido de múltiples disparos en frente de su domicilio en Santa María Coronango.

La tarde de este jueves, el masculino de aproximadamente 53 años salió de su hogar en la calle Mirador de San Francisco Ocotlán, cuando fue interceptado por quien sería su homicida.

El sujeto, de quien aún se desconoce su identidad, llegó en un vehículo particular, confrontó a la víctima y habría comenzado a forcejear en un aparente intento de privarlo de la libertad.

#Seguridad 🚨 Un comando armado presuntamente levantó a un talachero en su negocio en la calle Mirador en San Francisco Ocotlán, Coronango y lo ejecutó a unas calles en un predio baldío.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/pdq6Csl9AW — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 25, 2025

Debido a que se resistió, el agresor sacó un arma de fuego para dispararle en múltiples ocasiones y después escapar de la escena.

Testigos llamaron a emergencias e informaron lo ocurrido, por lo que agentes de la Policía Municipal de Coronango llegaron al sitio a resguardar la escena.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) iniciaron las investigaciones de ley y levantamiento de cadáver.

Hasta ahora, debido a la forma en que ocurrieron los hechos, se presume que este caso podría tratarse de un ajuste de cuentas.

#Seguridad 🚨 Un hombre de aproximadamente 53 años de edad fue asesinado enfrente de su casa en la calle Mirador de San Francisco Ocotlán; agentes de Santa María Coronango llegaron a la escena del el responsable ya había escapado. Según testigo, otro masculino interceptó a la… pic.twitter.com/GHCkybP3wj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 26, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: