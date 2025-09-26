Registran apenas 13 donaciones de órganos en Puebla este año

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Puebla 2 mil 207 personas esperan un trasplante de riñón y 90 pacientes aguardan por una córnea, lo que convierte a estos órganos en los más solicitados en la entidad.

El estado se mantiene como líder nacional en donación de órganos, con un promedio anual de entre 23 y 24 donaciones. No obstante, en lo que va de 2025 apenas se han registrado 13.

De cada diez posibles donadores, solo tres dan su consentimiento, lo que refleja la baja aceptación de este acto en el país. De acuerdo con especialistas, los mitos y creencias personales son los principales factores que frenan la disposición de las familias.

Personas en lista de espera reconocen que el tiempo es largo y muchas veces sienten que deben esperar un milagro para acceder a un trasplante.

Christian Madrigal, trasplantada en 2019, compartió su testimonio: después de casi seis años de espera, recibió un órgano que le devolvió la esperanza. “Es muy difícil cuando no tienes un donador vivo, porque se debe cumplir con un protocolo para poder acceder al trasplante. Tienes que mantenerte lo más sano posible”, relató.

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, el IMSS exhortó a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de decir “sí” a la donación, recordando que un solo donador puede transformar la vida de varias personas.

